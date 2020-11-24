Париж, , 14:18 — REGNUM Глава французского профсоюза полицейских Давид Ле Бар заявил, что фотографии, запечатлевшие жесткий разгон лагеря беженцев в центре Парижа, «наносят вред всей организации». Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает France Info.

«Естественно, мы рассматриваем действия некоторых жандармов и полицейских по отношению к журналистам и мигрантам как неприемлемые», — заявил Ле Бар, говоря о ликвидации лагеря беженцев на площади Республики в центре Парижа, появившегося там после разгона другого лагеря в пригороде столицы Сан-Дени.

«Нужно всегда сохранять спокойствие и не позволять себе незаконно применять силу», — добавил глава профсоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине дня 23 ноября около 200 мигрантов разбили палатки в центре Парижа на площади Республики. Полиция оперативно демонтировала эти палатки, иногда применяя грубую силу. Кадры ликвидации лагеря быстро разлетелись по сети.