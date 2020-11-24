Москва, 24 ноября 2020, 13:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин 24 ноября проведет несколько телефонных разговоров международного уровня. Об этом 24 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент сегодня проведет в течение дня несколько международных телефонных разговоров», — сказал Песков.
Также он пообещал своевременно проинформировать представителей СМИ о данных разговорах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России говорит о том, что эпидемиологическая ситуации в стране становится более сложной.