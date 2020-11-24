Джакарта, , 13:39 — REGNUM Генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой подчеркнул важную роль СМИ и журналистов в формировании общественного мнения и искоренении дезинформации во время пандемии, сообщает Antara.

«Эта пандемия более чем когда-либо продемонстрировала важную роль журналистов и редакторов в ведении ответственной журналистики путем искоренения дезинформации, которая может вызвать замешательство и панику в обществе», — заявил генеральный секретарь АСЕАН на открытии медиа-форума.

По его словам, пандемия COVID-19 оказалась самой затратной проблемой для АСЕАН со времен азиатского финансового кризиса. Однако, несмотря на эти проблемы, пандемия также предоставила АСЕАН возможность укрепить региональную безопасность и единство, в частности, за счет более широкого сотрудничества на различных уровнях, включая правительственные учреждения, бизнес-индустрию и частный сектор, а также соответствующие заинтересованные стороны, такие как СМИ.

Напомним, в состав АСЕАН входят 10 государств, а именно Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа.