Бишкек, , 13:39 — REGNUM Бывший и. о. президента Киргизии Садыр Жапаров готов доказать, что лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев получил от бизнесмена Леонида Маевского взятку в размере $1 млн (75,7 млн рублей). Об этом политик заявил в интервью «7 каналу».

По его словам, в качестве свидетелей могут выступить бывший премьер-министр и депутат Феликс Кулов и экс-заместитель главы совета безопасности Омурбек Суваналиев.

«Об этом знает вся политическая элита. Megacom хотели продать две группы, одна из которых текебаевская. Текебаев взял у Маевского миллион долларов, часть которого потом потратил на выборы, а оставшуюся часть хотел оставить себе», — подчеркнул Жапаров.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2017 года депутата республиканского парламента Омурбека Текебаева арестовали в связи с возбужденным против него уголовным делом, основанном на показаниях российского бизнесмена Леонида Маевского о том, что в 2010 году он дал Текебаеву взятку в размере $1 млн.

Одновременно с этим был арестован бывший министр чрезвычайных ситуаций Дуйшенкул Чотонов. По версии следствия, он был посредником при передаче Текебаеву взятки.

16 августа 2017 года Первомайский районный суд признал их виновными в коррупции, приговорив к 8 годам лишения свободы и конфискации имущества.