Варшава, , 13:37 — REGNUM Исследовательский центр Kantar провел исследование общественного мнения в Польше на предмет сохранения или выхода республики из состава Европейского союза. Об этом передает Onet.pl.

Подавляющее большинство опрошенных — 87% — выступили за то, чтобы Польша осталась в составе европейского интеграционного объединения. Противоположного мнения придерживаются 8% респондентов. Ответ «не знаю / затрудняюсь ответить» дали 5%.

Данный опрос ранее был проведен в январе 2020 года. Тогда 89% респондентов (на два процентных пункта больше, чем в нынешнем опросе) ответили, что Польша должна оставаться в Евросоюзе. Лишь 6% опрошенных (на два процентных пункта меньше) придерживались противоположного мнения.

Опрос был проведен 20−23 ноября 2020 года на общенациональной репрезентативной выборке из 1003 взрослых жителей Польши.