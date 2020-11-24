Киев, , 13:33 — REGNUM На Украине следует ввести двухнедельный карантин на Новый год и Рождество. Об этом написал министр культуры Украины Александр Ткаченко 24 ноября в своём Telegram-канале.

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Министр считает, что для жителей Украины ситуация в стране должна быть прогнозируемой.

«Украинцы должны заранее знать, что им ожидать… Моё личное мнение — лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность», — сказал он.

Ткаченко добавил, что нельзя всё время держать страну в «красной зоне» адаптивного карантина, поскольку это вредит экономике Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов предложил ввести жёсткий «праздничный» карантин сроком на 3−4 недели.

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