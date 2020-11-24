Симферополь, , 13:10 — REGNUM Четыре террористических акта предотвращено на территории Крыма за 2020 год. Об этом заявил 24 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов позволила предотвратить восемь преступлений террористического характера, включая четыре террористических акта», — цитирует Патрушева Интерфакс.

Как сообщало ИА REGNUM, так, весной 2020 года силовики объявили о предотвращении террористического акта на рынке Симферополя, тогда были задержаны несколько человек — радикалов, намеревавшихся взорвать самодельную бомбу.