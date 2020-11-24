Киев, , 13:19 — REGNUM Правительство Украины не сформировало окончательный вариант бюджета на 2021 год, поскольку остаются разногласия с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

По его словам, камнем преткновения стал показатель планируемого дефицита бюджета.

«Дефицит надо все-таки снизить с 6% ближе к 5,3%. Вроде как пару десятых, но в деньгах это около 20 млрд [гривен] с расходов», — рассказал парламентарий.

Железняк также отметил, что в МВФ недовольны планами повысить на Украине минимальную зарплату с 6 до 6,6 тыс. гривен или с $211 до $229.

«[Проект бюджета] без согласования с МВФ никто уже выносить не будет. Обожглись после первого чтения. Поэтому могут снова перенести», — добавил депутат.

Он рассказал, что вероятной датой принятия бюджета Украины на 2021 год остаётся 25 ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Украина скорее всего не получит очередной транш от МВФ до конца текущего года, но в случае успешных переговоров с фондом Украине смогут дать в долг другие международные кредиторы.

Читайте также: Украина не получит деньги МВФ в 2020 году — советник главы офиса Зеленского