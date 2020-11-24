Киев, 24 ноября 2020, 13:19 — REGNUM Правительство Украины не сформировало окончательный вариант бюджета на 2021 год, поскольку остаются разногласия с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Голос» Ярослав Железняк.
По его словам, камнем преткновения стал показатель планируемого дефицита бюджета.
Железняк также отметил, что в МВФ недовольны планами повысить на Украине минимальную зарплату с 6 до 6,6 тыс. гривен или с $211 до $229.
Он рассказал, что вероятной датой принятия бюджета Украины на 2021 год остаётся 25 ноября 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Украина скорее всего не получит очередной транш от МВФ до конца текущего года, но в случае успешных переговоров с фондом Украине смогут дать в долг другие международные кредиторы.
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