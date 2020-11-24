Джакарта, , 13:09 — REGNUM Министерство транспорта Индонезии запрещает учащимся ездить в школу на мопеде, сообщает CNN Indonesia.

В министерстве транспорта заявили, что для использования мопеда необходимы водительские права, которые можно получить с 17 лет.

По данным источника, новая политика направлена на поощрение использования школьниками общественного транспорта и велосипедов.

В законе № 22 от 2009 года о дорожном движении и транспорте говорится, что ученики младших и старших классов относятся к категории граждан, которым запрещено передвигаться на мопедах. Несмотря на это, многие ученики ездят в школу на мопедах.

Губернатор Джакарты Аниес Басведан, как известно, продвигает политику использования велосипедов. Губернатор пообещал проложить 500-километровую велосипедную дорожку по всей Джакарте. Это обещание Аниес Басведан дал после поездки на велосипеде с послами европейских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел направило правительству Индонезии письмо о признании семи почетных консулов дружественных стран.

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