Киев, , 13:11 — REGNUM Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень заинтересовался идеей следить за соблюдением языкового закона с помощью специального онлайн-приложения.

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он заявил по итогам встречи с директором Латвийского центра государственного языка Марисом Балтиньшем, сообщает 24 ноября пресс-служба чиновника.

Кремень сослался на опыт Латвии, где в настоящий момент существует цифровой мониторинг использования государственного языка, который проводится с помощью мобильного приложения.

«Приложение дает возможность общественности отправлять сообщения о возможных нарушениях, связанных с государственным языком… или же наоборот, поблагодарить латвийскую компанию, медиа или сайт, которые помогают защищать государственный язык. Для этого достаточно прислать доказательство — фото или видео нарушения, либо благодарность с соответствующими пояснениями», — заявил представитель Киева.

По информации пресс-службы, собеседники обсудили другие вопросы, связанные с возможностями заимствования опыта Латвии в части имплементации языкового законодательства — в частности, функционирование сети старших языковых инспекторов и совета общественных помощников, «которые помогают предупреждать нарушения языкового законодательства или сигнализировать о них».

ИА REGNUM напоминает, что правительство Украины назначило Тараса Кременя уполномоченным по защите государственного языка в июле нынешнего года. Чиновник рьяно взялся за выполнение своих обязанностей. В частности, среди его последних инициатив обращение к новоизбранным местным советам по поводу необходимости отменить решение о функционировании т.н. «региональных языков».

Также напомним, что в начале ноября на Украине случился очередной языковой скандал — в Днепропетровске из политехнического университета был уволен профессор философии Валерий Громов, за то, что читал лекции на русском языке.