Ватикан, 24 ноября 2020, 13:02 — REGNUM Папа Римский Франциск впервые отнес уйгурское этническое большинство, проживающее в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, к угнетенным народам, сообщает 24 ноября CNN.
За исключением краткого упоминания, глава Римской католической не раскрывает в книге вопросы, касающиеся уйгуров. При этом он более подробно рассказывает о других преследуемых группах, таких как рохинджа.
В свою очередь, выступая во вторник на брифинге для прессы, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что включение уйгуров Папой Франциском в список преследуемых народов «совершенно необоснованно».
Напомним, в начале лета нынешнего года президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить санкции против официальных лиц или организаций КНР, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права уйгуров или других групп мусульман. Закон предусматривает два вида ограничений — заморозку активов и визовые ограничения.