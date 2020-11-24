Вашингтон, , 12:51 — REGNUM Власти Соединенных Штатов запускают программу по выдаче неиммиграционных виз жителям ряда стран, среди которых Иран и Сирия, после уплаты определенного залога. Об сообщили в Государственном департаменте.

Отмечается, что залог, размер которого составляет от $5 тыс. до $15 тыс., возвращается после отъезда из США в срок. Цель экспериментальной программы — помочь оценить нагрузку на правительственные учреждения и выявить любые практические проблемы, связанные с визовыми залогами.

Под программу попадают жители Анголы, Афганистана, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутана, Гамбии, Гвинеи-Бисау, Республики Конго, Джибути, Ирана, Йемена, Кабо-Верде, Лаоса, Либерии, Ливии, Мавритании, Мьянмы, Папуа — Новой Гвинеи, Сирии, Судана, Чада, Эритреи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее старший советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что в случае переизбрания на выборах Трамп намерен ужесточить иммиграционную политику страны.

По его словам, в случае победы Трамп будет проводить иммиграционную политику на основе четырех приоритетов — ограничение предоставления убежища, ликвидация городов-убежищ, а также расширение запрета на въезд в стране граждан других государств и ужесточение требований к обращающимся за визой США.