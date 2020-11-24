Тбилиси, , 13:06 — REGNUM Народный защитник Грузии Нино Ломджария обратилась в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ с просьбой проконтролировать процесс выбора судей в Верховный суд (ВС) Грузии. Сообщение об этом 24 ноября было опубликовано на странице омбудсмена в соцсети Facebook.

«Поскольку в БДИПЧ/ОБСЕ уже давали оценку предыдущему процессу отбора, конечно, очень важно, чтобы и текущий процесс был под их наблюдением, чтобы этот важнейший вопрос был оценен в соответствии с международными стандартами. На данном этапе уточняются прямая форма и методы осуществления мониторинга со стороны БДИПЧ/ОБСЕ», — говорится в публикации.

Ломджария уточнила, что в ВС имеется десять вакансий. Пока найдены кандидаты на девять.

Стоит отметить, что во время отбора парламентом Грузии судей Верховного суда в сентябре 2020 года со стороны оппозиции было много замечаний. Представители оппозиционных партий заявляли, что в ВС якобы прошли сторонники правящей партии «Грузинская мечта». После этого, на основании замечаний Венецианской комиссии, в Грузии законодательно изменили порядок набора членов Верховного суда. По новым нормам планируется доукомплектовать ВС.