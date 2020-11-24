Москва, , 12:30 — REGNUM Законопроект, расширяющий круг лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Евгением Марковым, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Согласно поправкам, за бесплатной юридической помощью могут обращаться граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) по вопросам, связанным с нарушением их прав и законных интересов, предусмотренных Трудовым кодексом, а также по вопросам, связанным с предоставлением им мер социальной поддержки или дополнительных мер социальной поддержки, государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат.

Такое же право будет и у неработающие пенсионеры, являющиеся получателями страховой пенсии по старости, следует из документа.

В ряде субъектов РФ названым категориям граждан уже предоставлена возможность бесплатно получить юридическую помощь в установленных законом случаях в качестве дополнительных гарантий реализации права на получение бесплатной юридической помощи, что свидетельствует о существовании реальной потребности общества в данной законодательной корректировке, отмечают авторы.