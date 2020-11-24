Москва, , 12:28 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о Государственном совете, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

«Госсовет не является органом государственной власти, он не наделяется правом законодательной инициативы», — подчеркнул глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Определяется статус Госсовета как конституционного государственного органа, раскрывается понятие единой системы публичной власти, указываются задачи, функции и принципы деятельности Госсовета, прописывается формирование органа, указывается состав, куда входят и губернаторы субъектов РФ.

Предусматривается также, что председателем Госсовета является президент Российской Федерации. Кроме того, устанавливается, что для решения текущих вопросов деятельности Госсовета формируется президиум. Персональный состав президиума определяется председателем Госсовета. Члены Госсовета работают там на общественных началах.

Госсовет не получает права законодательной инициативы.

Инициатива была внесена на обсуждение нижней палаты парламента президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений Конституции РФ.

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