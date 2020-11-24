Стокгольм, , 12:30 — REGNUM Правительство Швеции приняло решение о резком снижении требования к детям без сопровождения, ищущих убежища в вопросе предоставления вида на жительство. Новые правила вступят в силу уже на следующей неделе. Таким образом, премьер-министр Швеции социал-демократ Стефан Лёвен поддался давлению со стороны своих коллег по правительственной коалиции из партии «Зеленых». Об этом сообщила газета Fria Tider.

Ранее для получения разрешения на постоянное пребывание в стране детям без сопровождения, получивших убежище в Швеции, требовалось устроиться на работу, срок которой был не менее двух лет. Однако под давлением критики со стороны «Зеленых» и «Центристов» критерии получения постоянного вида на жительство были снижены.

Теперь после получения общего образования в гимназии данной категории беженцев необходимо найти оплачиваемую работу сроком на один год. Правительство также направило предложение о срочном вступлении новых правил с 3 декабря.