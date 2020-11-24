Джакарта, , 12:06 — REGNUM Министерство иностранных дел направило правительству Индонезии письмо о признании семи почетных консулов дружественных стран, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Известно, что признание получили смь почетных консулов, а именно Максис Мантофа, почетный консул Российской Федерации на Бали, Ида Геде Багус Сидхарта Путра, почетный консул Чехии на Бали, Саймон Пурва, почетный консул Нидерландов на Бали, Суброто Симон, почетный консул Австрии в Сурабае, Панудиана Кун, почетный консул Малайзии на Бали, Бахар Нгитунг, почетный консул Малайзии в Макассаре и Ньоман Астама, почетный консул Украины на Бали.

Семи почетным консулам вручили консульскую экзекватуру, документ, удостоверяющий признание консула государством пребывания.

В МИД Индонезии отметили, что почетный консул играет уникальную и стратегическую роль в качестве одного из негосударственных субъектов в развитии экономических, социальных, культурных и общественных отношений.

Напомним, в настоящее время 104 почетных консула из 55 дружественных стран проживают в нескольких крупных городах Индонезии.