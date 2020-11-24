Киев, , 12:05 — REGNUM Идея самим попросить создать украинский аналог «списка Магнитского» возникла от желания президента Украины Владимира Зеленского и его команды выполнять и перевыполнять все распоряжения Госдепа США. Об этом заявила депутат Госдумы, директор Института РУССТРАТ Елена Панина, комментируя попытку распустить Конституционный суд Украины (КСУ) из-за принятия решения отменить обязательное электронное декларирование для высших чиновников, депутатов и судей Украины.

Грошики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зеленский, судя по заявлению советника Ермака, готов выполнять все требования заокеанских руководителей. Недавно он заверил послов «большой европейской семерки», что решения Конституционного суда, которые будут направлены против проамериканской «антикоррупционной реформы», будут заблокированы», — говорит Панина.

«Выступать инициатором введения санкций против граждан своей страны — это что-то новое», — добавила депутат.

Панина также обратила внимание на то, что было бы неправильно приписывать Зеленскому первичность и инициативу этой идеи. Первым это предложил сделать Андерс Аслунд, эксперт Atlantic Council, института, финансирование которого осуществляет Демократическая партия США, украинский олигарх Виктор Пинчук и скандально известная компания Burisma.

Позже в таком же духе высказалась временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

Тем временем, как отметили аналитики Института РУССТРАТ, офис президента Украины фактически подтвердил свою готовность обратиться к правительству США с просьбой ввести персональные санкции против украинских деятелей, мешающих внешнему управлению страной.