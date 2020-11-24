Москва, , 12:01 — REGNUM Американские политические институты построены на системе сдержек и противовесов. Поэтому одной личности не удержать власть, система не позволит, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин, комментируя несогласие Трампа с итогами выборов в США.

«Сегодня администрация общих служб (GSA) США готова начать трансфер власти. Пусть даже Дональд Трамп и не считает Джо Байдена избранным президентом, но он не может отменить процесс перехода полномочий.

Проблема Трампа в том, что он сильно поднял ставки, безапелляционно заявляя о массовых фальсификациях и о своей победе.

После таких высказываний Трампу очень сложно признать свое поражение и сохранить лицо. Но инаугурация Байдена все ближе. Президенты уходят и приходят, а страна остается», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп написал в Twitter, что разрешение на передачу власти кандидату от Демпартии Джозефу Байдену не означает его согласия с итогами выборов президента США.

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