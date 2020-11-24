Москва, 24 ноября 2020, 12:01 — REGNUM Американские политические институты построены на системе сдержек и противовесов. Поэтому одной личности не удержать власть, система не позволит, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин, комментируя несогласие Трампа с итогами выборов в США.
Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп написал в Twitter, что разрешение на передачу власти кандидату от Демпартии Джозефу Байдену не означает его согласия с итогами выборов президента США.
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