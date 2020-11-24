Москва, , 11:57 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский рассказал о сценарии столкновения на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

«Сценарий есть, участники подготовлены… По сценарию украинцы нападают на Крым, на Донбасс, и мы встаем на защиту, уничтожаем украинскую армию. В это время на помощь идет польская армия — всё на территории Украины, чтобы не задействовать территорию натовских стран. Польская армия тоже гибнет. Тогда подключается немецкая армия, и происходит столкновение между немецкой и русской армией, и договариваемся о разделе Украины: западные районы будут называться Галиция, новое государство — Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Ровно, — пять территорий, которые от Польши отошли. Это новое государство и в ЕС берут, и в НАТО. А 70%, даже 80% остальной Украины — в состав России как области. Вот такой план», — рассказал Жириновский.

При этом, по его мнению, еще может присоединиться сюжет с действиями в Молдавии, да и на юге могут быть тоже провокации.