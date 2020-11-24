Киев, , 12:00 — REGNUM Внешние силы целенаправленно раскалывают Украину. Об этом заявил бывший глава правительства страны Николай Азаров 23 ноября в эфире телеканала NewsOne.

Он рассказал, что в Донбассе выпускники военных образовательных учреждений присягают на верность народу Донбасса, в то время как их украинских коллег готовят в рамках идеологии бандеровского нацизма.

«Прежде всего, надо прекратить такую неонацистскую подготовку на самой Украине офицерского состава, школьников, детей…» — заявил Азаров.

Он рассказал о том, что недавно прочёл украинские учебники истории.

«У меня волосы дыбом встали. Это просто никаких комментариев не выдерживает. Эти программы, эти учебники писали люди — враги Украины», — считает экс-политик.

Напомним, ранее в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что за официальный отказ Украины от осуждения нацизма несёт персональную ответственность президент страны Владимир Зеленский.

Читайте также: Отказ Украины от осуждения нацизма является позором для народа — ОПЗЖ