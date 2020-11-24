Киев, 24 ноября 2020, 12:00 — REGNUM Внешние силы целенаправленно раскалывают Украину. Об этом заявил бывший глава правительства страны Николай Азаров 23 ноября в эфире телеканала NewsOne.
Он рассказал, что в Донбассе выпускники военных образовательных учреждений присягают на верность народу Донбасса, в то время как их украинских коллег готовят в рамках идеологии бандеровского нацизма.
Он рассказал о том, что недавно прочёл украинские учебники истории.
Напомним, ранее в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что за официальный отказ Украины от осуждения нацизма несёт персональную ответственность президент страны Владимир Зеленский.
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