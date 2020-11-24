Выборг, Ленинградская область, , 11:53 — REGNUM Бывший депутат Законодательного собрания Ленинградской области Ильдар Гилязов единогласным решением Совета депутатов назначен на должность главы администрации Выборгского района Ленобласти. Об этом 24 ноября объявили на заседании местных парламентариев.

Город Выборг Дарья Драй © ИА REGNUM

За его кандидатуру отдали свои голоса все 28 присутствующих депутатов Совета.

Напомним, предыдущий глава района Геннадий Орлов после 11 лет работы был вынужден уйти с должности после вскрывшегося хищения из районного бюджета свыше 700 млн рублей. Сейчас он находится под домашним арестом по уголовному делу о хищении бюджетных средств. Всего по делу проходят три человека, в деле на данный момент фигурирует сумма в 1,5 млрд рублей.

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Ильдар Гилязов родился 14 июня 1964 года в Оренбургской области. В 1990 году окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт, в 2005 году — Северо-Западную академию государственной службы. С 1988 по 1994 год служил в органах внутренних дел ГУВД Санкт-Петербурга. В 1994—2004 годах занимался предпринимательской деятельностью.

В 2004 году был назначен заместителем главы администрации пос. Ленинский Выборгского района Ленинградской области. С 2004 по 2006 год — глава Первомайской администрации муниципального образования «Выборгский район». С 2006 года до избрания депутатом Законодательного собрания — управляющий делами администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области. С марта 2007 года — депутат Законодательного собрания Ленинградской области трех созывов. Работал в парламенте на постоянной основе. Член партии «Единая Россия». Женат, трое сыновей.

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