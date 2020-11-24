Вашингтон, , 11:44 — REGNUM Сторонники прогрессивных взглядов из числа демократов хотят сорвать назначение Мишель Флурной на пост главы оборонного ведомства США, ссылаясь на то, что подобный выбор стал продолжением «вечных войн» страны, пишут Джек Детш и Робби Гремер в статье, вышедшей 24 ноября в The Foreign Policy.

В частности, прогрессивные демократы указывают на то, что Флурной прежде тесно сотрудничала с частными военными подрядчиками. Так, она входит в состав совета директоров консалтинговой фирмы Booz Allen Hamilton, а также вместе Энтони Блинкеном — который возглавит при Байдене Государственный департамент — компанию WestExec Advisors, которая, по некоторой информации, оказывает консалтинговые услуги оборонной промышленности, а также частным акционерным обществам и хедж-фондам.

Некоторые эксперты по внешней политике из числа прогрессивных мыслящих демократов считают ее консультационную работу проблемой, опасаясь, что ее связи с оборонной промышленностью могут вызвать конфликт интересов, если она займет руководящую должность в Пентагоне.

Недовольство со стороны прогрессивных сил внутри Демократической партии, по мнению экспертов, вызвано не столько самой кандидатурой Флурной, сколько в целом вектором оборонной политики США.

«Флурной поддерживала войны в Ираке и Ливии, критиковала [Барака] Обаму за Сирию, а также приложила руку к увеличению численности американских войск в Афганистане», — написал 22 ноября на своей странице в Twitter член палаты представителей США и сторонник сенатора Берни Сандерса Ро Кханна.

«Я хочу поддержать выбранных президентом [Байденом] людей. Тем не менее пойдет ли Флурной на полный вывод войск из Афганистана и запрет продажи оружия Саудовской Аравии для завершения войны в Йемене?» — добавил он.

Напомним, во время правления бывшей администрации президента Барака Обамы Флурной занимала пост заместителя министра обороны по политическим вопросам. В последнее время она выступила с рядом громких заявлений в адрес КНР, в том числе отметила, что «в Южно-Китайском море у ВМС США есть возможность потопить флот Китая за 72 часа».