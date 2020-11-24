Москва, , 11:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о «студенческом капитале». Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Студенты Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

«Сегодня фракция внесла законопроект о студенческом капитале», — сказал Миронов.

Парламентарии предлагают открывать счета выпускникам техникумов и вузов. После успешной сдачи экзаменов и защиты дипломов на счетах студентов будет 500 тыс. рублей, а выпускников техникумов — 250 тыс. рублей, следует из поправок.

«Эти деньги помогут в период, когда молодые выпускники будут искать работу, а кто-то начнет свой бизнес», — отметил Миронов.