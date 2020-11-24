Вашингтон, , 11:23 — REGNUM С осуждением намерения администрации США ограничить приобретение американских товаров рядом компаний из КНР, которые, по мнению Вашингтона, связаны с китайскими военными, выступили власти Китая. Об этом 24 ноября сообщается в заявлении представителя китайского внешнеполитического ведомства на странице посольства КНР в США в соцсети Twitter.

«Китай решительно отвергает необоснованное притеснение США китайских компаний», — говорится в сообщении.

Кроме того, в нем указывается, что такое поведение американских властей нарушает принципы рыночной конкуренции и правила международной торговли, а также повредит национальным интересам США и имиджу данной страны.

При этом отмечается, что китайские компании ведут свою деятельность, «строго соблюдая законы и правила принимающих стран», включая США.

В тоже время в своей публикации китайское посольство ссылается на данные агентства Reuters, ранее сообщившего, что администрация действующего президента США Дональда Трампа готова объявить о связях 89 китайских компаний, включая работающие в аэрокосмической сфере, с военными КНР. В результате этого приобретение данными предприятиями ряда американских товаров и технологий будет ограничено.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Белом доме заявили, что инициативы по запрету китайских приложений TikTok и WeChat на территории Соединённых Штатов будут реализованы даже в случае смены администрации президента.