Париж, , 11:07 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен пообещал «разобраться» с полицейскими, 23 ноября в Париже жестко разогнавшими лагерь мигрантов, прибывших по большей части из Афганистана.

Как сообщает Le Figaro, во второй половине дня 23 ноября около 200 мигрантов, ранее проживавших в другом лагере беженцев в пригороде французской столицы Сен-Дени, также ликвидированном полицией, разбили палатки в центре Парижа на площади Республики.

Полиция оперативно демонтировала эти палатки, иногда применяя грубую силу. Кадры ликвидации лагеря быстро разлетелись по сети.

Глава французского МВД прокомментировал ситуацию во вторник, 24 ноября, на своей официальной страницу в Twitter: «Некоторые фотографии разгона нелегального лагеря мигрантов на площади Республики меня шокируют. Я только что приказал префекту полиции предоставить мне до завтрашнего дня отчет о произошедшем. Я приму решение, как только получу этот отчет».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в центре Парижа сотни мигрантов устроили импровизированный лагерь с целью добиться предоставления им временного убежища.

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