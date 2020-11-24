Вашингтон, 24 ноября 2020, 10:34 — REGNUM Избранный американский президент Джо Байден должен переосмыслить роль и назначение США в блоке НАТО, который с распадом Советского Союза столкнулся с совершенно новыми мировыми угрозами, заявил эксперт по вопросам обороны Чарльз Пенья в статье, вышедшей 24 ноября в The National Interest.
Североатлантический альянс, созданный для ответа на советскую «угрозу», с падением Берлинской стены перестал играть свою прежнюю роль: Советский Союз распался, а бывшие страны Варшавского договора оказались с тех пор интегрированы в ЕС и НАТО.
И проблема здесь не в количестве денег, которые ЕС тратит на свою оборону, а то, как он их тратит. Европейский континент НАТО по-прежнему состоит из 28 отдельных вооруженных сил. Безусловно, было бы преувеличением ожидать, что суверенные государства передадут контроль над своими войсками, хотя в других областях это уже произошло, например, в части общей валюты. Поэтому обновленный блок НАТО представлял бы собой единую и интегрированную силу. В этом плане крайне важно, чтобы альянс НАТО принял концепцию единой и взаимосвязанной системы управления и связи.
Еще одна часть проблемы состоит в том, что НАТО решила проводить операции за пределами зоны своей первоначальной ответственности, которые отвлекают от ее основной задачи — коллективной защиты от прямых военных угроз Европе. В частности, «вечная война» в Афганистане не критична как для национальной безопасности США, так и для европейской безопасности.
Он призвал отказаться от подхода, в рамках которого американские военные во время холодной войны находились на передовой, и где они развернуты сегодня. Напротив, США следует выступать в качестве гарантии — последнего средства, с помощью которого можно поддержать страны Европы превосходящей силой в случае необходимости.