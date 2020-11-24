Махачкала, , 10:30 — REGNUM В Дагестане отправлено в отставку правительство республики. Указ об этом подписал 24 ноября врио главы субъекта Сергей Меликов. Согласно документу, все министры правительства обязаны исполнять свои обязанности до назначения на должности новых руководителей ведомств.

Дом правительства Дагестана (сс) Шамиль Магомедов

«Правительству Республики Дагестан поручено продолжить исполнение своих функций до сформирования нового состава правительства РД», — говорится в сообщении пресс-службы главы субъекта.

В настоящее время исполнение обязанностей председателя правительства возложено на первого вице-премьера Абдулпатаха Амирханова.

Напомним, прежний глава правительства Дагестана Артем Здунов назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия. Указ об этом 18 ноября подписал президент РФ Владимир Путин.

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