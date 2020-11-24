Баку, , 10:29 — REGNUM Азербайджан планировал операцию по освобождению города Агдама во время боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, посетивший город 23 ноября.

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Он отметил, что многое о войне в Карабахе станет известно позднее, время «раскрывать все секреты» ещё не пришло. Но сейчас можно рассказать о том, что операция в Агдаме планировалась.

«Мы всё равно бы освободили Агдам. Но были бы потери, причем большие», — сказал Алиев в ходе выступления в этом городе.

Азербайджанский лидер коснулся вопроса о состоянии агдамской мечети. Он посетовал, что мечеть осквернили, но в Минской группе ОБСЕ эта проблема не поднималась.

Как сообщало ИА REGNUM, Агдам с 1993 года находился под контролем Нагорно-Карабахской Республики. Город перешёл к Азербайджану 20 ноября 2020 года в соответствии с трехсторонним заявлением о прекращении огня в Карабахе, подписанным лидерами России, Азербайджана и Армении.

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