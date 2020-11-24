Киев, 24 ноября 2020, 10:30 — REGNUM По состоянию на 23 ноября 2020 года 27 депутатов Верховной рады Украины (ВРУ) болеют COVID-19. Об этом написала заместитель председателя парламента Елена Кондратюк на своей странице в социальной сети Facebook.
Парламентарий отметила, что Рада работает в обычном режиме.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков работает в удалённом режиме, находясь на самоизоляции.
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