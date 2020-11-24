Киев, , 10:30 — REGNUM По состоянию на 23 ноября 2020 года 27 депутатов Верховной рады Украины (ВРУ) болеют COVID-19. Об этом написала заместитель председателя парламента Елена Кондратюк на своей странице в социальной сети Facebook.

«К сожалению, по состоянию на 23 ноября COVID-19 болеют 27 народных депутатов и 34 работника аппарата ВРУ. Мы желаем нашим коллегам и всем, кто сейчас болеет, скорейшего выздоровления», — сказано в сообщении.

Парламентарий отметила, что Рада работает в обычном режиме.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков работает в удалённом режиме, находясь на самоизоляции.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер украинской Рады пока не сумел побороть коронавирус