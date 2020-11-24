Алжир, , 10:58 — REGNUM Видный представитель алжирского народного движения «Хирак» Карим Таббу обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в «политическом лицемерии» после того, как тот пообещал президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну «сделать все, чтобы помочь успешно осуществить демократический переход» в стране.

На своей официальной странице в социальной сети Facebook Таббу написал, обращаясь к главе Пятой республики: «Вот она — Ваша открытая поддержка алжирского режима, одного из главных нарушителей прав человека в Средиземноморье, Ваша ложь и политическое лицемерие. Наконец, сегодня мы увидели Ваше настоящее лицо!»

«За подобной позицией скрывается пагубная идея о том, что страны Юга в целом и в частности Алжир являются политически неустойчивыми и не способными к демократии», — добавил Таббу.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября оппозиция Алжира резко раскритиковала недавние интервью президента Франции журналу Jeune Afrique как попытку«вмешательства во внутренние дела» государства. В своем интервью Макрон пообещал «сделать все», чтобы помочь своему алжирскому коллеге «успешно осуществить демократический переход».

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