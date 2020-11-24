Москва, , 10:28 — REGNUM Пока ещё действующий президент США Дональд Трамп готовится к следующим выборам через четыре года, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«И вся логика Трампа, его действия направлены на подготовку платформы для 2024 года. Он не признаёт результаты выборов и будет разрушать легитимность Байдена.

Трамп будет упорно подавать иски в суды, выискивая нарушения в ходе голосования на выборах президента США.

Трамп прекрасно понимает, что сразу после 20 января 2021 года на него навалятся юристы демократов, и лучшая защита для него — это нападение», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп отказался признавать результаты выборов президента США, несмотря на принятое Управлением общих служб (GSA) решение о начале процесса передачи власти Джозефу Байдену.

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