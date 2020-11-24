Москва, 24 ноября 2020, 10:28 — REGNUM Пока ещё действующий президент США Дональд Трамп готовится к следующим выборам через четыре года, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп отказался признавать результаты выборов президента США, несмотря на принятое Управлением общих служб (GSA) решение о начале процесса передачи власти Джозефу Байдену.
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