Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Государственный департамент Соединённых Штатов планирует запустить программу, которая должна будет укрепить «демократические ценности» в Турции. Об этом 24 ноября сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

Так, в рамках программы планируется продвижение верховенства права и свободы самовыражения, укрепление способности турецких средств массовой информации и гражданского общества отстаивать права и свободы человека, а также выявлять «ошибочную и ложную информацию».

«Эти мероприятия должны быть нацелены на установление личных, образовательных и деловых связей между народами Турции и США», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года действующий на тот момент министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер пообещал защитить «демократические ценности» страны от внешних угроз.

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