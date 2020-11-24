Варшава, , 10:11 — REGNUM Исследовательский центр Kantar провел опрос общественного мнения в Польше на предмет рейтинга политических партий. Падение уровня симпатий к правящей партии «Право и справедливость» продолжается. Об этом передает Onet.pl.

Согласно результатам исследования, если бы парламентские выборы состоялись в ноябре, правящая партия «Право и справедливость» набрала бы всего 27% голосов. Согласно аналогичным опросам в октябре, за данную партию готовы были отдать голоса 37% респондентов.

Оппозиционная либеральная политическая сила «Гражданская коалиция» получила поддержку 25% опрошенных. В октябре её рейтинг составлял 26,8%.

Значительно выросли симпатии жителей Польши к альтернативной оппозиционной силе — движению «Польша 2050» Шимона Холовни. За неё готовы отдать голоса 14%, хотя в октябре её сторонники составляли всего 8,7%.

5-процентный барьер, необходимый для того, чтобы попасть в Сейм, набрали еще две партии — «Левые» и «Конфедерация», набравшие 8% и 7% соответственно.

Иные политические силы набрали менее 5%. 15% опрошенных не смогли ответить, за кого бы отдали свои голоса, если бы выборы состоялись в настоящее время.

Опрос был проведен 20−23 ноября 2020 года на общенациональной репрезентативной выборке из 1003 взрослых жителей Польши.