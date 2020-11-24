Джакарта, , 09:58 — REGNUM Индонезия была избрана председателем 48-й сессии Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), сообщает Antara.

Постоянный представитель Индонезии при Организации Объединенных Наций Дарманшах Джумала занял пост председателя на 48-й сессии ЮНИДО которая проходит с 23 по 25 ноября 2020 года. Дарманшах Джумала также будет председательствовать на различных заседаниях совета по промышленному развитию с 26 ноября 2020 года по июль 2021 года.

Представитель Индонезии заявил, что приоритетом дипломатии Индонезии в ЮНИДО является поощрение технического сотрудничества в области Индустрии 4.0, особенно для увеличения потенциала микро-, малых и средних предприятий в Индонезии.

«Мы хотим оптимизировать членство Индонезии в ЮНИДО, чтобы принести ощутимые выгоды индонезийскому народу. Это то, что я называю обоснованной дипломатией», — пояснил Дарманшах Джумала.

Напомним, в ЮНИДО Индонезия была избрана членом совета по промышленному развитию на период 2019—2023 годов и членом комитета по программе и бюджету на период 2019—2021 годов.

Читайте развитие сюжета: Индонезия намерена стать развитой страной к 2045 году