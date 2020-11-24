Сеул, , 09:56 — REGNUM 23 ноября в Сеуле состоялась закрытая встреча министра обороны Южной Кореи Со Ука и командующего американскими войсками в Южной Корее генерала Роберта Абрамса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на военные источники.

По данным источников, стороны обсудили вопросы сотрудничества по оборонной линии и условия проведения совместных учений. В частности, обсуждались учения с использованием ударного вертолёта McDonnell Douglas AH-64 Apache (AH-64 Apache).

Ранее, генерал Абрамс неоднократно подчеркивал необходимость совместных учений американских и южнокорейских военных на территории Южной Кореи.

Напомним, что в октябре текущего года южнокорейский министр обороны посетил США, где принял участие в 52-м Консультативном совещании Южной Кореи и США по вопросам безопасности и встретился с главой Пентагона Марком Эспером.

Читайте также: Министр обороны Южной Кореи отправился с визитом в США