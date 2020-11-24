Кострома, , 09:46 — REGNUM В Костромской области участвовать в выборах главы Кологривского муниципального района изъявил желание кандидат, судимый по пяти статьям Уголовного кодекса Российской Федерации и по одной статье Уголовного кодекса РСФСР. Об этом со ссылкой на данные Избирательной комиссии региона сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кадр из художественного фильма «Джентльмены удачи», реж. Александр Серый

В документах сообщается, что Альфис Ахмадышин был дважды судим за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью, оскорбление представителя власти или представителя общественности, выполняющего обязанности по охране общественного порядка, побои, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ, умышленное уничтожение или повреждение имущества. Согласно представленной информации, все судимости кандидата были погашены в срок до 2012 года. Ахмадышин окончил Ивановский сельскохозяйственный институт и на данный момент является безработным.

Бороться за кресло главы района намерены ещё два кандидата: выдвинутый «Единой Россией» директор детской Кологривской школы искусств и по совместительству депутат Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области на непостоянной основе Сергей Данилов и слесарь железнодорожного состава Алексей Силонов, выдвинутый партией ЛДПР.

Отметим, что приём документов для регистрации кандидатов на должность главы района уже завершён. Принять решение о том, какие из претендентов продолжат участвовать в выборном процессе, избирательная комиссия муниципального образования должна в начале декабря.

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