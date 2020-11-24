Джакарта, , 09:22 — REGNUM Власти Индонезии и Швеции выразили приверженность налаживанию устойчивого сотрудничества между правительством и бизнесом, в частности, в целях создания экологической экономики, сообщает Antara.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Швеция является важным партнером Индонезии в Европе, поэтому для двух стран важно «вместе подняться после пандемии».

«Я уверена, что наше партнерство может обеспечить восстановление экономики двух стран, построение «зеленой» и более устойчивой экономики», — отметила глава МИД Индонезии.

Ретно Марсуди также повторила послание президента Индонезии Джоко Видодо на саммите G20, в котором глава государства призвал использовать импульс пандемии в качестве движущей силы «зеленой» экономики.

«Нам нужно многому научиться у Швеции в отношении «зеленой» экономики. Швеция показала, что можно сочетать экономический рост с защитой окружающей среды. Швеция также широко известна как одна из стран-лидеров в области экологических технологий и инноваций», — добавила Ретно Марсуди.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен передал аналогичное сообщение относительно совместного экономического восстановления двух стран в условиях пандемии.

«Этот кризис напоминает нам о важности совместной работы в духе международной солидарности для поиска путей решения глобальных проблем: пандемии, климатического кризиса, экономического восстановления и растущего неравенства», — заявил Стефан Лёвен.

Напомним, Индонезия и Швеция установили дипломатические отношения в 1950 году. Официальный визит короля Карла XVI Густава в Индонезию в 2017 году ознаменовал хорошие отношения между двумя странами и привел к заключению ряда соглашений о сотрудничестве.