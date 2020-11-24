Киев, , 09:23 — REGNUM На Украине могут вновь ввести жёсткий карантин в случае коллапса системы здравоохранения. Об этом заявил глава минздрава Украины Максим Степанов 23 ноября в эфире телеканала ICTV.

«Глядя на сегодняшнюю динамику, мы можем говорить, что это от 25 до 30 тысяч [новых больных в сутки]. В таком случае заполненность нашей медицинской системы может быть около 80%, а это уже серьезная цифра», — добавил он.

Степанов рассказал, что решение об ужесточении карантина принимается правительством страны, исходя из загруженности медицинских учреждений. В данный момент койки, выделенные для больных COVID-19, заполнены на 52%, добавил он.

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Напомним, ранее советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов предложил ввести в стране трёхнедельный карантин на период рождественских праздников.

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