Киев, 24 ноября 2020, 09:23 — REGNUM На Украине могут вновь ввести жёсткий карантин в случае коллапса системы здравоохранения. Об этом заявил глава минздрава Украины Максим Степанов 23 ноября в эфире телеканала ICTV.
Степанов рассказал, что решение об ужесточении карантина принимается правительством страны, исходя из загруженности медицинских учреждений. В данный момент койки, выделенные для больных COVID-19, заполнены на 52%, добавил он.
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Напомним, ранее советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов предложил ввести в стране трёхнедельный карантин на период рождественских праздников.
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