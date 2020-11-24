Минск, , 09:18 — REGNUM Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин анонсировал масштабные совместные военные учения с Россией «Запад-2021».

"Это будут масштабные учения. Открою завесу тайны: это будет на пяти полигонах, которые есть у нас, происходить», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, данные маневры будут масштабнее учений «Славянское братство», которые прошли осенью 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Белоруссии прошли совместные с Россией военные учения «Славянское братство — 2020». Маневры призваны показать готовность Вооруженных сил отразить агрессию против Союзного государства.

Ранее совместная коллегия министерств обороны двух стран утвердила сценарий стратегических учений «Запад — 2021».

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