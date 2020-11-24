Брюссель, , 09:22 — REGNUM Выборная реформа, которую провели власти Грузии летом 2019 года, улучшила избирательную систему и позволила сделать парламент страны более плюралистичным, но остались недостатки, которые нужно устранить. Об этом говорится в совместном заявлении членов Европейского парламента, опубликованном 23 ноября на его сайте.

«Мы просим устранить оставшиеся недостатки с помощью новой избирательной реформы, учитывающей ожидающие рассмотрения рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ, и путем активного участия всех политических партий, представленных в парламенте», — говорится в заявлении.

В нем поздравили Грузию с проведением парламентских выборов, второй тур которых завершился 21 ноября, а также выразили сожаление, что кандидаты от оппозиции отказались бороться во втором туре. Евродепутаты призвали все политические силы, представленные парламенте нового созыва к конструктивной работе.

Обращение подписали глава комитета по внешним связям Европарламента Дэвид Маккалистер, руководитель делегации Европарламента по отношениям с Южным Кавказом Марина Кальюранд, содокладчик по вопросам Грузии в Европарламенте Свен Миксер и член парламента Виола фон Крамон.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии не признали итоги парламентских выборах, отказались входить в парламент и начали постоянно проводить акции протеста. В Госдепе США отметили, что выборы 2020 года не отличались количеством нарушений от всех предыдущих и призвали всех признать итоги голосования и войти в парламент, но в оппозиции отказались следовать этому призыву.

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