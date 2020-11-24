Киев, , 09:06 — REGNUM На Украине следует повторно ввести жёсткий карантин во время рождественских праздников сроком на 3−4 недели. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов 23 ноября в эфире телеканала ICTV.

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Чиновник подчеркнул, что не верит в эффективность так называемого «карантина выходного дня». Он отметил, что на Украине не стоит выбор между экономикой и здоровьем людей, поскольку в случае распространения заболевания пострадает и то, и другое.

«Лучше проблему решить сейчас, провести три-четыре недели ограничений во время Рождества, когда активность будет меньше», — сказал Милованов.

Советник главы офиса президента подчеркнул, что перед усилением карантина гражданам Украины следует предоставить финансовую поддержку.

«Нельзя так просто взять и закрыть экономику или определённые типы бизнесов. Нужно предоставить финансирование, поддержку и, желательно, до того, как начнутся эти рождественские каникулы», — считает чиновник.

Также он добавил, что на Украине существует «супербольшая проблема с наличием денег», которую не так просто решить, учитывая отношения страны с Международным валютным фондом (МВФ) и другими иностранными кредиторами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Милованов заявил, что Украина не успеет получить транш от МВФ до конца 2020 года.

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