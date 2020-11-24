Ставрополь, , 09:27 — REGNUM Заместитель министра сельского хозяйства Ставрополья Денис Полюбин назначен исполняющим обязанности председателя регионального комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. Распоряжение об этом подписал губернатор края Владимир Владимиров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Накануне, 23 ноября, коллективу комитета нового руководителя представил первый зампредседателя правительства Ставрополья Николай Великдань. Вице-премьер отметил, что перед комитетом пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли стоят серьезные задачи по обеспечению внутренних потребностей населения края, которые необходимо решить комитету с новым руководителем.

Денис Полюбин имеет два высших образования, является кандидатом юридических наук. В разные годы работал в бизнесе, администрации Ставрополя, аппарате правительства региона, был первым помощником губернатора края, первым заместителем главы Грачевского района Ставрополья. В последнее время занимал должность замминистра сельского хозяйства края.

Добавим, что прежний руководитель комитета Галина Миронычева 6 ноября была освобождена от должности в связи с выходом на пенсию.

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