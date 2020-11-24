Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Примерно 47% жителей США хотели бы, чтобы на выборах президента страны в 2024 году выдвинул свою кандидатуру действующий глава государства Дональд Трамп. Это следует из опроса общественного мнения, которое издание The Hill провело вместе с Исследовательской службой Харриса.

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При этом указывается, что в пользу нового участия в выборах президента США высказывается 75% сторонников американской Республиканской партии и 24% из числа поддерживающих Демпартию США.

Добавим, что опрос был проведён в период с 17 по 19 ноября и в нём принимало участие 1873 респондента из числа зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет около 2,26 процентного пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерство обороны США незамедлительно приступает к реализации мероприятий в рамках начинающегося процесса передачи власти новой администрации кандидата в президенты США Джо Байдена.