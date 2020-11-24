Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Распоряжение о передачи власти кандидату от Демпартии США Джозефу Байдену, данное действующим главой американского государства Дональдом Трампом Управлению по общим вопросам (GSA), не значит, что он согласился с итогами выборов президента страны. Об этом действующий глава Белого дома 24 ноября написал на своей странице в соцсети Twitter.

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"Какое отношение имеет данное GSA разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению разных наших судебных дел, касающихся того, что запомнится как самые коррумпированные выборы в истории американской политики?» — говорится в сообщении Трампа.

Также действующий глава государства подчеркнул, что вопрос о том, что именно он победил на выборах президента США, идёт «полным ходом», и подчеркнул, что его команда не уступит «фальшивым бюллетеням».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что распоряжение о передаче власти кандидату от американской Демократической партии Джозефу Байдену дал GSA и своей администрации действующий президент США Дональд Трамп.