Сеул, , 08:47 — REGNUM Заместитель госсекретаря США Стивен Биган может посетить Южную Корею в начале декабря. Об этом сообщает KBS со ссылкой на американский дипломатический источник.

По данным источника, Бигана будет сопровождать заместитель помощника госсекретаря по северокорейским проблемам Алекс Вонг.

Предполагается, что данная зарубежная поездка вряд ли приведёт к сдвигам застопорившихся ядерных переговоров между США и КНДР, поскольку она состоится за два месяца до истечения президентского срока Дональда Трампа.

Кроме того, после восьмого съезда Трудовой партии Кореи, который состоится в январе 2021 года, власти КНДР могут изменить свою политику в отношении США в связи с избранием на пост президента Джо Байдена.