Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Министерство обороны США незамедлительно приступает к реализации мероприятий в рамках начинающегося процесса передачи власти новой администрации кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом говорится в распространённом 23 ноября заявлении Пентагона.

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Как следует из документа, оборонное ведомство уже было уведомлено о решении руководителя Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи, предоставляющем переходной команде Байдена доступ к «определённым ресурсам и услугам», которые необходимы для начала запуска процедуры передачи власти в стране новой администрации.

Отмечается, что вечером 23 ноября команда Байдена и Камалы Харрис связалась с министерством обороны.

«На основании заключения главы Управления по общим вопросам администрации США мы немедленно начнём реализацию нашего плана по предоставлению поддержки в соответствии с уставом, политикой Пентагона и меморандумом о договорённости между Белым домом и командой Байдена и Харрис», — говорится в тексте.

Как сообщало ИА REGNUM, уже в ближайшие дни переходная команда кандидата в президенты США Джо Байдена, объявленного СМИ победителем выборов, приступит к переговорам с представителями федеральных ведомств в администрации президента США Дональда Трампа о передаче полномочий.

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