Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Распоряжение о передаче власти кандидату от американской Демократической партии Джозефу Байдену дал Управлению общих служб (GSA) и своей администрации действующий президент США Дональд Трамп. Он сообщил об этом 24 ноября на своей странице в соцсети Twitter.

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"В лучших интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили Мерфи (глава GSA) и ее команда делали все, что нужно, относительно первоначальных протоколов, и я сказал своей команде делать то же», — написал глава государства в своем сообщении.

В то же время Трамп не признал своего поражения на выборах, отметив, что эта борьба продолжается, и добавив, что он уверен в своей победе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уже в ближайшие дни переходная команда кандидата в президенты США Джо Байдена, объявленного СМИ победителем выборов, приступит к переговорам с представителями федеральных ведомств в администрации президента США Дональда Трампа о передаче полномочий.