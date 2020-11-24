Загреб, , 08:04 — REGNUM Глава министерства иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла 23 ноября совершила визит в Хорватию, где совместно с заместителем премьер-министра Косово Бесником Тахири провела встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и министром иностранных дел Гораном Грлич-Радманом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Харадинай-Стубла выразила хорватскому народу и ее властям глубокую благодарность за постоянную поддержку края в процессе государствостроительства.

ИА REGNUM) выходили из и сложности движения по евро-атлантическому пути, с которыми Косово столкнулось в последние годы. Мелиза Харадинай-Стубла Хорватия острее всего прочувствовала боль нашего общего прошлого (выход обеих Республик из Югославии сопровождался кровопролитными войнами —) выходили из и сложности движения по евро-атлантическому пути, с которыми Косово столкнулось в последние годы.

Стороны договорились в ближайшее время завершить подготовку соглашения о стратегическом партнерстве и взаимной поддержке во внешней политике, безопасности, экономике и региональном сотрудничестве. Также министры обсудили роль Европейского союза и США в достижении окончательного соглашения между Сербией и Косово.

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