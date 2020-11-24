Москва, , 07:33 — REGNUM Американские СМИ стараются показывать события в России с негативной точки зрения, заявил телеведущий Владимир Познер. Об этом сообщается на его официальном сайте.

По его словам, он пробовал найти какую-нибудь позитивную информацию, но не смог.

«Я пытался специально найти хоть какой-нибудь позитивный материал о России, ну хоть что-нибудь, например, что в Москве есть хорошие, вкусные рестораны. Нет, не нашел», — отметил журналист.

Вместе с тем, по мнению Познера, в России поступают в отношении США аналогичным образом. Телеведущий полагает, что в деятельности американских и российских СМИ нет значительного отличия.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Владимир Познер заявил, что США достигли пика своего развития при 35-м американском президенте Джоне Кеннеди и уже много лет «идут вниз».

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